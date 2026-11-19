В GTA 6 не оказалось полноценного вида от первого лица, но появился режим осмотра

В Grand Theft Auto VI (GTA 6) нет постоянного режима игры от первого лица, однако камера может переключаться на такой ракурс в отдельных ситуациях. Эту особенность описали GamesRadar+ и Push Square после выхода игры.

В отличие от GTA 5 на современных консолях, новая часть серии не позволяет проходить сюжет и свободно перемещаться по игровому миру с постоянно включенной камерой от первого лица. Основной ракурс остается от третьего лица: игрок видит Джейсона или Люсию со стороны.

При этом в GTA 6 предусмотрены более узкие возможности смены перспективы. Игрок может приблизить отдельные объекты, рассмотреть персонажей и использовать приближение при взаимодействии с некоторыми предметами. Во время отдельных сюжетных сцен камера также переключается на крупный план.

Отдельная возможность связана с оружием. При использовании подходящего прицела доступен вид через оптику: на PlayStation 5 для этого можно нажать правый стик R3 во время прицеливания. На Xbox аналогичное действие выполняется нажатием правого стика. Эта механика не превращает весь игровой процесс в шутер от первого лица.

Камера также меняет ракурс в отдельных транспортных и телефонных взаимодействиях. Однако такие эпизоды нельзя считать полноценной альтернативой стандартному виду от третьего лица: свобода передвижения и управления в них ограничена.

В GTA 5 режим от первого лица появился после выхода игры на PlayStation 4 и Xbox One в 2014 году. Появится ли аналогичное обновление для GTA 6, Rockstar Games пока не объявляла. Игра доступна с 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.