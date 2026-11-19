Форму «Майами Хит» в стиле GTA 6 раскупили за 90 минут

Специальные игровые майки «Майами Хит», выпущенные к выходу GTA 6, были распроданы на арене команды примерно за 90 минут. Клуб НБА организовал тематическую акцию совместно с Rockstar Games.

18 ноября «Майами» провел матч регулярного чемпионата НБА против «Милуоки Бакс» в оформлении вымышленного города Вайс-Сити. Баскетболисты вышли на площадку в эксклюзивной форме, а рисунок паркета и элементы оформления арены были связаны с Grand Theft Auto VI. О скорости распродажи сувенирной продукции сообщает Associated Press. «Майами» победил «Милуоки» со счетом 137:130.

Стоимость тематической майки составляла 120 долларов, шорт — 90 долларов. Поклонники стояли в очередях у арены Kaseya Center, несмотря на сильный дождь. Часть атрибутики быстро появилась на вторичном рынке с существенной наценкой. На ограниченном оформлении «Майами» остановился только на одну игру.

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра рассказал, что не играл в Grand Theft Auto, но заинтересовался GTA 6 на фоне сотрудничества клуба НБА с Rockstar Games. «Я никогда раньше не играл в эту игру, но, конечно, знаю о ней. Если мне пришлют консоль, я сыграю. Теперь мне любопытно», — сказал Споэльстра журналистам перед тематическим матчем с «Милуоки».

Сотрудничество клуба с разработчиками готовилось более двух лет. Вайс-Сити — вымышленный город из серии GTA, созданный по мотивам Майами. Ранее «Хит» уже использовал собственную линейку формы Vice, впервые представленную в сезоне-2017/18. Rockstar также подготовила для баскетболистов специальные консоли и контроллеры. Выход Grand Theft Auto VI состоялся 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.