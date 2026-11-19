Екатерина Мизулина показала загрузку GTA 6 в день выхода игры

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала фотографию экрана с загрузкой Grand Theft Auto VI (GTA 6). Снимок появился в ее Telegram-канале накануне мирового релиза игры.

Публикацию Мизулина сопроводила короткой подписью: «Всем доброй ночи». На фотографии был виден процесс загрузки игры на консоли. Сообщение появилось вечером 18 ноября, когда доступ к GTA 6 уже открылся в некоторых регионах мира.

По изображению можно установить, что игра скачивалась, однако сам снимок не подтверждает, что Мизулина успела начать сюжетную кампанию. Данных о завершенном прохождении или проведенной трансляции в исходной публикации нет.

Grand Theft Auto VI стала первой новой номерной частью серии с 2013 года. Действие игры происходит в вымышленном американском штате Леонида и его крупнейшем городе Вайс-Сити. Главные персонажи истории — Джейсон Дюваль и Люсия Каминос.

Релиз GTA 6 проходил по часовым поясам: первыми доступ получили владельцы аккаунтов из Новой Зеландии, затем игра постепенно открывалась для пользователей других регионов. Официальная дата выхода — 19 ноября 2026 года.

На старте GTA 6 доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Компьютерная версия официально не анонсирована. Rockstar Games также не сообщала о самостоятельном релизе новой GTA Online одновременно с одиночной кампанией.