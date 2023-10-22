За 10 лет цены на диски с играми выросли в три раза — проекты дешевле 6500 рублей в России не найти

Игры за 6500 рублей стали «нормой» — все из-за быстро растущей цены. За 10 лет стоимость игр выросла в три раза.

God Of War. Фото Santa Monica Studio

В 2014 году диск стоил 2120 рублей и после стабильно рос на пару процентов до 2022 года — там зафиксирована средняя стоимость в 3680 рублей. В 2023 году цены резко выросли почти вдвое и теперь составляют 6430 рублей.

STAR WARS Jedi: Survivor. Фото Electronic Arts

Статистика продаж наоборот пошла на спад — за 2023 год было продано 134 тысячи дисковых копий, а в 2014 году — больше полутора миллионов копий.