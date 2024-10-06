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Фанаты FIFA признаны самыми глупыми

Евгения Воскресенская
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Команда психологов провела онлайн-исследование, чтобы «посчитать» уровень интеллекта среди геймеров. Результаты определили на основе тестирования, в котором приняли участие более тысячи респондентов.

Игроки League of Legends оказались самыми умными. Показатель IQ в этой группе cоставил 120.4 балла — это уровень выше среднего.

Следующими в списке расположились фанаты Black Myth: Wukong и Baldur's Gate 3, а за ними — любители Counter-Strike и Elden Ring. Последнюю строчку занимают поклонники FIFA, чей уровень IQ едва достигает 90.

Так выглядит рейтинг игроков по уровню IQ.

Также исследование показало, что игроки, пользующиеся ПК, умнее своих собратьев, которые предпочитают консоли. Самый низкий показатель в этом списке оказался у любителей мобильных игр.

Битва полов среди геймеров-мужчин и геймеров-женщин закончилась победой последних. Правда, с небольшим перевесом: 105.8 балла против 107.9.

Источник: TG-канал Пекарня
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