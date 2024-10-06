Фанаты FIFA признаны самыми глупыми
Команда психологов провела онлайн-исследование, чтобы «посчитать» уровень интеллекта среди геймеров. Результаты определили на основе тестирования, в котором приняли участие более тысячи респондентов.
Игроки League of Legends оказались самыми умными. Показатель IQ в этой группе cоставил 120.4 балла — это уровень выше среднего.
Следующими в списке расположились фанаты Black Myth: Wukong и Baldur's Gate 3, а за ними — любители Counter-Strike и Elden Ring. Последнюю строчку занимают поклонники FIFA, чей уровень IQ едва достигает 90.
Также исследование показало, что игроки, пользующиеся ПК, умнее своих собратьев, которые предпочитают консоли. Самый низкий показатель в этом списке оказался у любителей мобильных игр.
Битва полов среди геймеров-мужчин и геймеров-женщин закончилась победой последних. Правда, с небольшим перевесом: 105.8 балла против 107.9.