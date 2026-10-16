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Rockstar показала релизный трейлер GTA 6 перед выходом игры в ноябре

Джейсон и Люсия окажутся в центре преступного заговора в штате Леонида.
Фото Rockstar Games

Rockstar Games опубликовала релизный трейлер Grand Theft Auto VI. Полутораминутный ролик появился 15 октября и показал новые кадры игры перед ноябрьским выходом.

В центре видео оказались Джейсон и Люсия, которых связывает неудачное ограбление. После него герои оказываются втянуты в преступный заговор, охватывающий вымышленный штат Леонида, и вынуждены полагаться друг на друга.

Официальный релизный трейлер ГТА 6.

В трейлере прозвучала новая композиция Flower in a Hurricane электронного дуэта Justice, работавшего над оригинальной музыкой игры. В записи также участвовали Tame Impala, SZA и King Gizzard and the Lizard Wizard.

GTA 6 выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series XS. Дата выхода версии для ПК пока не объявлена. Ранее, 27 августа, Rockstar представила расширенную демонстрацию игры продолжительностью почти 27 минут.

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