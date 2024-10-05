Ремастер Until Dawn вышел на ПК и сразу попал на торренты

Вчера состоялся релиз ремастера интерактивного триллера Until Dawn — и практически сразу игра оказалась на торрентах. Завязка сюжета типична для представителя жанра: компания друзей, которая собралась отдохнуть в уединенном коттедже, должна выжить после встречи со сверхъестественным.

Над обновленной версией работала студия Ballistic Moon. Игра доступна как на компьютере, так и на PS5 и стоит 60 долларов. Правда, в Steam ее можно запустить только с привязкой к PSN.

Ремастер может похвастаться расширенным прологом и новыми ракурсами камеры. Графика ожидаемо стала лучше, ведь игру перенесли на Unreal Engine 5.

Геймеры, первыми сыгравшие в обновленную версию, говорят, что в игре есть намек на продолжение. По слухам, Sony уже работает над сиквелом, однако официальных заявлений, которые подтверждали бы это, пока не было.

Фото Ballistic Moon