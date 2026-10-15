Riot объявила о закрытии Classic в League of Legends в январе

Riot Games объявила о завершении текущего цикла League of Legends Classic. Режим останется доступным до конца третьего сезона, после чего его отключат в январе 2027 года.

По словам разработчиков, большинство игроков, пришедших в Classic ради ностальгии, уже вернулись в другие режимы League of Legends. В ряде регионов это привело к долгому поиску матчей и большому разбросу рейтинга участников.

С обновления 26.21 доступ к обычным очередям Classic в некоторых регионах, включая Россию, ограничат расписанием. При этом создавать собственные матчи можно будет в любое время.

Награды второго акта боевого пропуска Classic объединят в бесплатной версии, а за контент, который больше нельзя будет использовать, предусмотрят возврат средств. Riot также продолжит выпускать классических чемпионов до обновления 26.23 включительно.

Окончательно отказываться от идеи Classic студия не планирует. В будущем режим могут вернуть в рамках временного события, дополнив его изменениями и нововведениями.