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Deadlock от Valve достигла нового пика онлайна с выходом очередного героя под названием Дохлый Дэнни

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Новый герой Deadlock Deadman Danny.
Фото Deadlock

Valve продолжают активно расширять количество героев в Deadlock — новым стал Дохлый Дэнни (Deadman Danny), а ранее уже вышли Крысиный Король, Буся и Соломон.

С выходом Дохлого Дэнни, по данным сообщества, Deadlock снова обновила рекорд онлайна в Steam — более 273 тысяч игроков одновременно. Valve описывает нового героя как «самого ценного сотрудника Fairfax Industries».

Дэнни, эксперт Fairfax, демонстрирует продукцию на выставках военных технологий, тестируя еt на себе. Он пережил множество испытаний: расстрелы, взрывы, падения с высоты и даже обезглавливание. Пятый герой The City Never Sleeps выйдет 17 октября, а последний — 20 октября.

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