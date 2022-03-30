Рекомендации, как купить игры в условиях санкций — гайд по Steam и Epic Games Store
Сегодня 30 марта, прошло уже больше 10 дней с момента как многие магазины интерактивных развлечений приостановили свою деятельность в России либо полностью покинули страну. Тяжелые времена пробудили изобретательность народа, и в ответ на «запрет» покупки игр в магазинах всех иностранных компаний было найдено далеко не одно средство обхода этих запретов.
Сначала для более удобного разбора стоит поделить все магазины на две условные группы:
1) магазины ушедшие с российского рынка полностью
2) магазины частично ограничившие пользователей либо приостановившие свою работу.
Какие магазины полностью покинули российский рынок
К нашей первой категории на сегодняшний момент относятся шесть довольно известных площадок:
- Ubisoft store
- PlayStation store
- Nintendo eshop
- GOG
- Origin
- Microsoft store
Во всех вышеперечисленных магазинах уже ничего нельзя купить и как-то пополнить свой счет, а в Nintendo eshop и вовсе нельзя скачать даже уже купленные игры. Однако и здесь есть небольшой нюанс, во всех магазинах кроме Nintendo eshop еще можно активировать ключи.
Отдельно стоит остановиться на PlayStation Store. Проблемы вокруг их ограничений встали особенно остро, потому как все обладатели подписки PS plus на устройствах PS4 и PS5 остались без ежемесячной подборки игр. Доступ к мультиплееру и облачным сохранениям в рамках подписки все еще сохранился, но именно бесплатные игры каждый месяц были самым привлекательным элементом этого продукта.
Сами Sony по этому поводу сохраняют молчание и не дают никаких внятных ответов, а тем временем люди возмущенные происходящим готовятся идти в суд, ведь у многих пользователей PS plus предоплачен на месяцы и годы вперед.
Какие магазины частично ограничили пользователей
В этой категории у нас пока есть только два представителя, и оба являются настоящими гигантами индустрии, для которых полная потеря российского рынка чревата довольно большими проблемами. Steam и Epic Games Store не заблокировали возможность приобретения игр на своих площадках для пользователей из России, но некоторые ограничительные меры в свете последних событий приняты все же были. К тому же есть еще один нюанс: невозможность приобретения игр (на всех площадках), разработчики которых сами ограничили распространение цифровых копий по России, например игры студии CD Projekt Red и EA Games.
Steam
На данный момент в Steam заблокированы все способы пополнения кошелька, несмотря на это, возможность приобрести игры еще есть, а значит остается только узнать как же мы можем пополнить свой кошелек Steam в обход ограничения.
Способы обхода ограничений:
Способ 1 — специальные сервисы для пополнения Steam-кошелька
С введением запрета различные онлайн-площадки нашли возможность предоставить услугу пополнения кошелька steam. Очевидным минусом такого способа пополнения является гигантская комиссия, местами доходящая до 30%. Вообще операция пополнения выглядит довольно автоматизировано и налажено, но не исключена возможность мошенничества и долгий процесс зачислений средств на счет Steam.
Одним из относительно проверенных и безопасных способов пополнения подобного типа является МТС-банк, где впоследствии двойной конвертации внесенной суммы в доллары и обратно в рубли итоговая сумма пополнения может существенно отличаться.
Способ 2 — Пополнение через Qiwi
Официально пополнить Steam через рублевый Qiwi-кошелек уже нельзя. Но только через рублевый. На этом и завязан способ обхода, который мы с вами сейчас и рассмотрим.
Сперва необходимо зарегистрировать QIWI-кошелек, затем создать там счет в Тенге (KZT) и сделать его основным. А дальше все вполне просто, нужно пополнить счет в тенге и в поиске найти Steam (Казахстан). Вводите свой логин Steam и пополняете счет. Валюта конвертируется автоматически.
Epic Games Store
Epic Games Store отличился наверно самым малым количеством ограничений в России. Пополнение баланса доступно пятью методами: Sberpay, Alfa Click, Yoo.money, QIWI и «Мобильные платежи». Цены на игры практически не cдвинулись с места, а сами Epic Games пока не приняли ограничений, которые существенно усложняли жизнь простым пользователям.
В заключение можно сказать, что пока из обоих оставшихся открытыми магазинов ни один не делал конкретных заявлений с четким описанием своих намерений в будущем. Ни Valve ни Epic Games пока не говорили о своем однозначном уходе или каких-то более серьезных мерах ограничения, хотя и беспокоящие всех геймеров слухи появляются с завидной частотой.
Но ничего не поделать, тяжелые времена требуют адаптации.
А пока вот вам тщательно подобранные способы приобрести игры в это неспокойное время.
Гэсэр Галсанов