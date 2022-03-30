Рекомендации по приобретению игр в Steam и Epic Games Store в условиях санкций

Как обойти запрет на покупку игр в России.

Сегодня 30 марта, прошло уже больше 10 дней с момента , как многие магазины интерактивных развлечений приостановили свою деятельность в России либо полностью покинули страну. Тяжелые времена пробудили изобретательность наро д а, и в ответ на «запрет» покупки игр в магазинах всех иностранных компаний было найдено далеко не одно средство обхода этих запретов.

Сначала для более удобного разбора стоит поделить все магазины на две условные группы:

1) магазины , ушедшие с российского рынка полностью ;

2) магазины , частично ограничившие пользователей либо приостановившие свою работу.

Какие магазины полностью покинули российский рынок

К нашей первой категории на сегодняшний момент относятся шесть довольно известных площадок:

- Ubisoft store

- PlayStation store

- Nintendo eshop

- GOG

- Origin

- Microsoft store

PlayStation Store.

Во всех вышеперечисленных магазинах уже ничего нельзя купить и как-то пополнить свой счет, а в Nintendo eshop и вовсе нельзя скачать даже уже купленные игры. Однако и здесь есть небольшой нюанс, во всех магазинах , кроме Nintendo eshop , еще можно активировать ключи.

Отдельно стоит остановиться на PlayStation Store. Проблемы вокруг их ограничений встали особенно остро, потому как все обладатели подписки PS plus на устройствах PS4 и PS5 остались без ежемесячной подборки игр. Доступ к мультиплееру и облачным сохранениям в рамках подписки все еще сохранился, но именно бесплатные игры каждый месяц были самым привлекательным элементом этого продукта.

Сами Sony по этому поводу сохраняют молчание и не дают никаких внятных ответов, а тем временем люди , возмущенные происходящим , готовятся идти в суд, ведь у многих пользователей PS plus предоплачен на месяцы и годы вперед.

Какие магазины частично ограничили пользователей

В этой категории у нас пока есть только два представителя, и оба являются настоящими гигантами индустрии, для которых полная потеря российского рынка чревата довольно большими проблемами. Steam и Epic Games Store не заблокировали возможность приобретения игр на своих площадках для пользователей из России, но некоторые ограничительные меры в свете последних событий приняты все же были. К тому же есть еще один нюанс: невозможность приобретения игр (на всех площадках), разработчики которых сами ограничили распространение цифровых копий по России, например игры студии CD Projekt Red и EA Games.

Steam

На данный момент в Steam заблокированы все способы пополнения кошелька, несмотря на это, возможность приобрести игры еще есть, а значит , остается только узнать , как же мы можем пополнить свой кошелек Steam в обход ограничения.

Способы обхода ограничений:

Способ 1 — специальные сервисы для пополнения Steam-кошелька

С введением запрета различные онлайн-площадки нашли возможность предоставить услугу пополнения кошелька steam. Очевидным минусом такого способа пополнения является гигантская комиссия, местами доходящая до 30%. Вообще операция пополнения выглядит довольно автоматизировано и налажено, но не исключена возможность мошенничества и долгий процесс зачислений средств на счет Steam.

Одним из относительно проверенных и безопасных способов пополнения подобного типа является МТС-банк, где впоследствии двойной конвертации внесенной суммы в доллары и обратно в рубли итоговая сумма пополнения может существенно отличаться.

Qiwi.

Способ 2 — Пополнение через Qiwi

Официально пополнить Steam через рублевый Qiwi-кошелек уже нельзя. Но только через рублевый. На этом и завязан способ обхода, который мы с вами сейчас и рассмотрим.

Сперва необходимо зарегистрировать QIWI-кошелек, затем создать там счет в Тенге (KZT) и сделать его основным. А дальше все вполне просто, нужно пополнить счет в тенге и в поиске найти Steam (Казахстан). Вводите свой логин Steam и пополняете счет. Валюта конвертируется автоматически.

Epic Games Store

Epic Games Store отличился , наверно , самым малым количеством ограничений в России. Пополнение баланса доступно пятью методами: Sberpay, Alfa Click, Yoo.money, QIWI и «Мобильные платежи». Цены на игры практически не cдвинулись с места, а сами Epic Games пока не приняли ограничений, которые существенно усложняли жизнь простым пользователям.

Epic Games Store.

В заключение можно сказать, что пока из обоих оставшихся открытыми магазинов ни один не делал конкретных заявлений с четким описанием своих намерений в будущем. Ни Valve ни Epic Games пока не говорили о своем однозначном уходе или каких-то более серьезных мерах ограничения, хотя и беспокоящие всех геймеров слухи появляются с завидной частотой.

Но ничего не поделать, тяжелые времена требуют адаптации.

А пока вот вам тщательно подобранные способы приобрести игры в это неспокойное время.

Гэсэр Галсанов