Топ-5 бесплатных игр, в которые можно поиграть, находясь в России.

Названы топ-5 бесплатных игр, в которые можно поиграть в России

Подробка видеоигр от «СЭ».

Видеоигры — индустрия, тесно связанная с иностранным продуктом. Не секрет, что текущие события наложили множество ограничений современным геймерам. На данный момент консоли пострадали сильнее других платформ: подорожали игры, многие магазины закрылись, прекращены поставки. На PC ситуация чуть лучше: игры-сервисы доступны, онлайн-магазины работают, в них нельзя ничего купить, но можно скачивать бесплатные игры.

Именно о таких и пойдет речь в этой статье. Разбираемся, в какие игры сегодня поиграть легально, находясь в России.

Apex Legends

Игра Apex Legends.

Бесплатный геройский шутер от Respawn Entertainment. Если вы фанат Королевской битвы, а последнее обновление Warzone ваш калькулятор уже не тянет, — самое время скачать «орех».

Самое очевидное отличие от других Королевских битв кроется в персонажах. У каждого бойца есть свои способности, уникальные для каждого воина. Второе немаловажное отличие — командная работа. Здесь не как в PUBG и Fortnite, совместная работа в Apex Legends — обязательное условие. Товарищи по оружию могут поднимать раненых сопартийцев, а в случае гибели на специальной платформе имеется возможность воскрешения союзника.

EVE Online

Игра EVE Online.

Если до сих пор эта огромная бесплатная космическая ММО еще не привлекла ваше внимание, то самое время окунуться в мир бесконечной вселенной EVE Online.

За долгие годы существования игры ее сообщество приобрело поистине легендарную славу. Чего только стоят сражения кланов в этой игре — самое масштабное из них шло 21 час и насчитывало около 7500 игроков.

Игра позволяет окунуться в PvE- и PvP-сражения, исследования, добычу ресурсов, промышленность и имеет реалистичную экономику.

PUBG: BATTLEGROUNDS

Игра PUBG: BATTLEGROUNDS.

Еще одна Королевская битва в нашем топе. Принцип игры неизменно прост: «ПРИЗЕМЛЯЙСЯ, СОБИРАЙ ТРОФЕИ, ВЫЖИВАЙ!», однако именно он и удерживает огромную аудиторию вокруг игры. Выбор оптимальной локации для высадки в начале игры, дальнейшая тактика и полная сосредоточенность — то, что приведет внимательного игрока в долгожданному топ-1.

Очень развитое сообщество игры позволит любому начинающему игроку влиться и найти себе единомышленников.

Многопользовательская онлайн-игра PlayerUnknown's Battlegrounds привлекает своей реалистичной физикой, многообразием оружия и снаряжения и динамикой игры.

Path of Exile

Игра Path of Exile.

Онлайн Action RPG в темном фэнтезийном мире приобрела свою любовь среди геймеров уже давно. Изначально Path of Exile восприняли как клон Diablo, но теперь PoE можно назвать главным претендентом на звание лидера жанра.

Первое, что заинтересует любого фаната, — это практически бесконечность игры. Пройдя десятиактовую сюжетную кампанию, вы с удивлением обнаружите, что по сути прошли обучение — длиной часов 50. И впереди вас ждет Атлас миров.

В игре нет денег, вместо нее используется бартерная экономика. А также билдостроение. Миллионы предметов, более сотни заклинаний, тысячи различных вариантов прокачки своих умений.

Crossout

Игра Crossout.

Изначально, Crossout — это постапокалиптический экшен от создателя War Thunder в стиле «Безумного Макса», наполненный атмосферностью пустоши, разрухи и кучей ржавого металла.

А на деле это целый мир с уникальной экосистемой. Игра очень обширна в плане выдающихся решений и рискованных планов. Вы можете с легкостью собрать танк или БелАЗ, навешать крутых пушек и отправиться уничтожать противников.

Несмотря на отсутствие открытого мира, войны фракций и подобных механик, эта игра даёт опыт бродяги-наёмника, трясущегося о том, что будет с ним завтра.

Не стоит забывать и про самые очевидные варианты: