Acool: «Соболев очень хорош как в реальном, так и в виртуальном футболе»

Видеоблоггер по FIFA Акылбек Acool Бисикенов высказался о навыках игры в виртуальном футболе нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Соболев очень хорошо играет в FIFA, — приводит слова Бисекенова Cybersport.metaratings.ru. — Соболев был и остается до сих пор моих подписчиком. Александр написал мне до того, как играл за «Крылья Советов». Тогда он являлся игроком «Томи» и предложил мне сыграть товарищеский матч в FIFA».

По словам видеоблогера, Соболев обыграл его со счетом 4:0.

«На тот момент я не очень хорошо играл, но это не отменяет того факта, что Соболев очень хорош как в реальном, так и в виртуальном футболе. Когда Александр перешел в «Крылья Советов», мы с ним иногда пересекались, общались. В общем, он очень хороший парень», — сказал он.

В нынешнем сезоне Соболев забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 24 матчах за «Спартак». Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего россиянина в девять миллионов евро.