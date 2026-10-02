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Дмитрий Смит: комментарий о шансах киберспорта попасть в программу Олимпийских игр

Олимпиада

Президент ФКС России Смит: «В МОК не очень понимают, что такое киберспорт»

Алина Савинова

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит оценил шансы киберспорта попасть в программу Олимпийских игр.

«С одной стороны, нам бы хотелось стать частью олимпийского движения. С другой стороны, у организаторов Олимпийских игр была возможность воспользоваться аудиторией киберспорта, привлечь ее к себе. Но те попытки, которые они предпринимали, показывали, что там не очень понимают, что такое киберспорт. Сложно сказать, что у них будет происходить дальше», — приводит ТАСС слова Смита.

Более вероятным Смит назвал сценарий, при котором кто-то из крупных международных турнирных операторов получит от МОК право проводить отдельные киберолимпийские Игры.

«Со временем, когда люди, принимающие решения в МОК, станут, так скажем, помоложе, ситуация, скорее всего, изменится», — добавил он.

В 2024 году МОК анонсировал проведение Олимпийских киберспортивных игр. Первые соревнования планировалось провести в Эр-Рияде, но турнир сначала перенесли на 2027 год, а затем отменили.

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Источник: ТАСС
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МОК
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