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Сегодня, 16:30

iPhone 15 продают по рекордно низкой цене

Евгения Воскресенская
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Фото Apple

В России снова подешевел iPhone 15. Издание Hi-Tech Mail отмечает, что после новогодних каникул смартфон стал стоить в среднем на 10 тысяч рублей меньше — это подтверждает статистика Ozon.

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Сейчас базовую модель 15-го айфона можно найти на маркетплейсах за 70 с небольшим тысяч рублей. Несмотря на 2023 год выпуска, эта модель все еще пользуется большой популярностью среди россиян. Многие эксперты сходятся во мнении, что iPhone 15 — идеальный выбор для тех, кто предпочитает «яблочные» гаджеты.

Источник: Hi-tech.mail.ru
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