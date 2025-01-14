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Сегодня, 15:10

В 2025 году россиян ждет резкий скачок цен на электронику

Евгения Воскресенская
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Фото Freepik

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что в этом году россиянам стоит готовиться к резкому скачку цен на электронику и бытовую технику. Эти товары могут стать дороже на 30-35%, если события начнут разворачиваться в соответствии с пессимистичным сценарием.

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Среди главных причин подорожания Муртазин называет колебание курса рубля. Впрочем, ничего нового: по словам эксперта, в 2024 году рост цен на электронику в среднем составил 15%, а на крупную бытовую технику он доходил и до рекордных 40-45%.

Источник: vkplay.ru
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