В 2025 году россиян ждет резкий скачок цен на электронику

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что в этом году россиянам стоит готовиться к резкому скачку цен на электронику и бытовую технику. Эти товары могут стать дороже на 30-35%, если события начнут разворачиваться в соответствии с пессимистичным сценарием.

Среди главных причин подорожания Муртазин называет колебание курса рубля. Впрочем, ничего нового: по словам эксперта, в 2024 году рост цен на электронику в среднем составил 15%, а на крупную бытовую технику он доходил и до рекордных 40-45%.