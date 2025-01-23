Samsung выпустит первую «трикладушку» — телефон с тремя экранами

На мероприятии Galaxy Unpacked 2025 Samsung не только представил новую линейку флагманских телефонов, но и показал дорожную карту своих инновационных устройств.

Среди них зрители заметили изображение тройной раскладушки. Это значит, что скоро Samsung может составить на рынке конкуренцию компании HUAWEI с ее «трикладушкой» Mate XT.

Некоторые СМИ утверждают, что анонс необычного гаджета состоится в третьем квартале 2025 года. Впрочем, конкретные сроки выхода и технические характеристики устройства пока что держатся в секрете.