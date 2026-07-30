Expedition 33 может добраться до Switch 2 — разработчики ищут способ перенести игру

Студия Sandfall Interactive рассматривает возможность выпуска Clair Obscur: Expedition 33 на Nintendo Switch 2. Креативный директор Гийом Брош сообщил, что команда заинтересована в переносе ролевой игры, однако пока слишком рано говорить об официальном анонсе.

Технический директор Том Гийермен назвал возможный порт серьезной технической задачей. По его словам, разработчики старались добиться высокого качества графики, тогда как Switch 2 уступает по мощности PlayStation 5 и Xbox Series X. Дополнительным ограничением остается небольшой размер самой студии.

Сложности связаны и с движком Unreal Engine 5. Брош отметил, что часть его функций пока не работает на Switch 2. Разработчики следят за появлением облегченных технологий, включая Lumen Lite, но окончательное решение будет зависеть от дальнейшего развития движка.

Сейчас Clair Obscur: Expedition 33 доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series XS. Только за первые пять месяцев продажи игры превысили пять миллионов копий.

Несмотря на успех проекта, Sandfall Interactive не планирует резко увеличивать штат. В студии работают около 26 человек, а ее руководство считает ограниченные ресурсы одним из факторов, которые помогли сохранить целостное творческое видение игры.

Виталий Климов