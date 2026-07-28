The MongolZ сыграет без тренера на BLAST Bounty и Esports World Cup

Главный тренер состава The MongolZ по Counter-Strike 2 Эрденэдалай «maaRaa» Баянбат не сможет присутствовать на финалах BLAST Bounty Season 2 и Esports World Cup 2026. Причину его отсутствия организация не раскрыла. Специалист останется на связи с командой и продолжит помогать игрокам дистанционно.

Отсутствие maaRaa совпало с обновлением состава The MongolZ. В июле к команде присоединились 17-летний Золбаяр «tikuak» Чимедцэрэн и 18-летний Дугарсурэн «DarkMeister» Ирээдуй. Они заменили перешедшего в BC.Game Аюша «mzinho» Батболда и переведенного в запас Анарбилега «cobrazera» Ууганбаяра.

Золбаяр «tikuak» Чимедцэрэн и Дугарсурэн «DarkMeister» Ирээдуй. Фото Официальные соцсети The MongolZ

Новый состав уже отобрался в LAN-финал BLAST Bounty. В онлайн-части турнира The MongolZ победила HEROIC со счетом 2:1, а затем всухую обыграла Wildcard — 2:0. Вместе с монгольской командой в решающую стадию прошли Spirit, MOUZ, FaZe, Astralis, paiN, Liquid и 3DMAX.

Финалы BLAST Bounty пройдут с 30 июля по 2 августа в студии BLAST на Мальте. Весь турнир собрал 32 команды, а его общий призовой фонд составляет 1 миллион 150 тысяч долларов.

В августе The MongolZ также предстоит защищать титул чемпиона Esports World Cup. Команда выиграла турнир в 2025 году, однако на соревновании 2026-го выступит без maaRaa. Чемпионат по Counter-Strike 2 пройдет в Париже с 19 по 23 августа: 32 участника разыграют два миллиона долларов.

Виталий Климов