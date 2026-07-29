Valve признала проблему с ценами и перевыпустила стикеры мейджора

Valve добавила в Counter-Strike 2 новую серию стикеров IEM Cologne Major 2026 под названием Ranked Series. Коллекционные предметы получили квадратное оформление, а в их дизайне теперь указано итоговое место команды на турнире.

Вместе с выпуском коллекции компания признала, что первоначальная система динамического ценообразования не обеспечила «разумные цены». Стоимость стикеров зависела от спроса на конкретного игрока или команду: наиболее популярные варианты в официальном магазине дорожали более чем до 150 тысяч жетонов, что соответствовало примерно 1500 долларам.

Стикеры Ranked Series продаются дешевле, однако соотношение цен между игроками и командами осталось таким же, каким оно было в оригинальной серии на момент обновления. По данным HLTV, самые дорогие предметы новой коллекции после релиза оценивались в шесть тысяч жетонов — около 60 долларов.

Половина лицензионных отчислений от продажи предметов магазина Cologne 2026 направляется участникам мейджора и организатору соревнования. Приобрести турнирные стикеры можно будет до 29 сентября.

IEM Cologne Major 2026 завершился победой Falcons. В финале команда обыграла FURIA со счетом 3:0, а третье-четвертое места разделили Spirit и Aurora. Итоговые результаты участников теперь отражены в дизайне новой серии.

Виталий Климов