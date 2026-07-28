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28 июля, 18:31

Вышел первый тизер российской ролевой игры «Гардарики»

«Гардарики» объединят историю Руси XI века со славянскими мифами и сказаниями.
Фото Клокворк Драккар

Российская студия «Клокворк Драккар» представила первый официальный тизер ролевой игры «Гардарики». Ролик выпустили 28 июля, в День Крещения Руси: разработчики впервые показали атмосферу древнерусских земель и раскрыли первые детали сюжета.

Тизер игры «Гардарики»: мир обретает форму.

«Гардарики» — бесплатная онлайн-игра в жанре экшен-RPG с видом от третьего лица и кооперативными элементами. Действие развернется на Руси XI века, где исторические события будут соседствовать со славянской мифологией, легендами и сказками. Игрокам обещают исследование поселений, динамичные сражения и совместное прохождение подземелий.

Главным героем станет княжеский дружинник Годун, путешествующий вместе с соратниками из Новгородской дружины. Сюжет затронет период правления Владимира Святославича, восхождение Ярослава Владимировича, христианизацию Руси и противостояние внешним угрозам.

Разработчики объяснили выбор даты желанием подчеркнуть связь проекта с историческими корнями. По словам операционного директора студии Максима Николаева, команда стремится передать эпоху не только через окружение, но и через детали быта, визуальный стиль и общую атмосферу.

Проект ранее победил в конкурсе на создание национального контента от Института развития интернета. Студия «Клокворк Драккар» основана в Ростове-на-Дону в 2023 году и насчитывает около 50 сотрудников. Игра создается на Unreal Engine 5.

Виталий Климов

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