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Сегодня, 21:20

Тираж Resident Evil Requiem превысил восемь миллионов копий

Арт Resident Evil Requiem.
Фото Capcom

Мировые продажи хоррора Resident Evil Requiem превысили восемь миллионов копий. Об этом Capcom сообщила в финансовом отчете за первый квартал года, завершившийся 30 июня 2026-го. Игра вышла 27 февраля на ПК, PlayStation 5, Xbox Series XS и Nintendo Switch 2.

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Компания отметила, что Requiem продолжила привлекать широкую аудиторию и показала сильные результаты благодаря скидкам. В марте продажи игры превышали шесть миллионов экземпляров — этого показателя она достигла быстрее любой предыдущей части Resident Evil.

Успешно стартовала и научно-фантастическая игра Pragmata, выпущенная в апреле. Ее продажи превысили 2,5 миллиона копий. Всего за три месяца Capcom реализовала 23,81 миллиона игр — годом ранее за аналогичный период показатель составлял 14,16 миллиона.

Основную часть продаж обеспечили старые проекты компании. Их совокупный тираж за квартал достиг 21,26 миллиона экземпляров. Помимо Resident Evil Requiem, спрос сохраняли Resident Evil 4, Resident Evil 2 и игры серии Monster Hunter. Продажи Devil May Cry 5 тем временем превысили 14 миллионов копий.

Квартальная выручка Capcom достигла 70,41 миллиарда иен, увеличившись на 54,7% по сравнению с предыдущим годом. Операционная прибыль выросла на 66,9% — до 41,05 миллиарда иен. Компания сохранила прежний финансовый прогноз на год, который завершится 31 марта 2027-го.

Виталий Климов

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