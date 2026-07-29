FL1T воссоединился с Jame и dastan в составе PARIVISION

Евгений «FL1T» Лебедев присоединился к основному составу PARIVISION по Counter-Strike 2. Российский рифлер заменил Абая «HObbit» Хасенова, который временно выступал за команду в качестве стендина.

До перехода FL1T представлял Virtus.pro. В PARIVISION он вновь сыграет вместе с Джами «Jame» Али и будет работать под руководством Дастана «dastan» Акбаева. В 2022 году это трио в составе Outsiders выиграло мейджор IEM Rio.

Дебютом Лебедева за новую команду станет Esports World Cup 2026. Турнир пройдет в Париже с 12 по 23 августа.

Генеральный директор PARIVISION Андрей Квасневский назвал подписание FL1T важным шагом в развитии состава. В клубе рассчитывают, что опыт, стабильность и понимание игры помогут рифлеру вывести команду на новый уровень.

HObbit присоединился к PARIVISION в июле 2026 года и помог коллективу дойти до финала XSE Pro League 2026. Организация поблагодарила казахстанского игрока за профессионализм и помощь в важный для команды период.

Состав PARIVISION: Джами «Jame» Али, Иван «zweih» Гогин, Вячеслав «slaxejezzz» Винокуров, Владислав «xiELO» Лысов, Евгений «FL1T» Лебедев и тренер Дастан «dastan» Акбаев.

Виталий Климов