CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

FL1T воссоединился с Jame и dastan в составе PARIVISION

Анонс Евгения «FL1T» Лебедева.
Фото PARIVISION

Евгений «FL1T» Лебедев присоединился к основному составу PARIVISION по Counter-Strike 2. Российский рифлер заменил Абая «HObbit» Хасенова, который временно выступал за команду в качестве стендина.

До перехода FL1T представлял Virtus.pro. В PARIVISION он вновь сыграет вместе с Джами «Jame» Али и будет работать под руководством Дастана «dastan» Акбаева. В 2022 году это трио в составе Outsiders выиграло мейджор IEM Rio.

Дебютом Лебедева за новую команду станет Esports World Cup 2026. Турнир пройдет в Париже с 12 по 23 августа.

Paris Expo Porte de&nbsp;Versailles.Esports World Cup 2026: все, что нужно знать о чемпионате мира по киберспорту

Генеральный директор PARIVISION Андрей Квасневский назвал подписание FL1T важным шагом в развитии состава. В клубе рассчитывают, что опыт, стабильность и понимание игры помогут рифлеру вывести команду на новый уровень.

HObbit присоединился к PARIVISION в июле 2026 года и помог коллективу дойти до финала XSE Pro League 2026. Организация поблагодарила казахстанского игрока за профессионализм и помощь в важный для команды период.

Состав PARIVISION: Джами «Jame» Али, Иван «zweih» Гогин, Вячеслав «slaxejezzz» Винокуров, Владислав «xiELO» Лысов, Евгений «FL1T» Лебедев и тренер Дастан «dastan» Акбаев.

Виталий Климов

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
«Динамо» не может уволить Тамбиева, звезда НХЛ Кейн — в «Сибири». Главные инсайды КХЛ
«Кто-то должен поставить эту диву на место». Американка Пегула жестко раскритиковала россиянку Мирру Андрееву
Визы не дадут? Безопасность не гарантирована? Что делать с плей-офф в КХЛ? Четыре вопроса после разбана России в хоккее
Популярное видео
Егор Корнев хотел бросить плавание, но...
Егор Корнев хотел бросить плавание, но...
О храпе и вреде вейпов — в подкасте Ксении Шойгу
О храпе и вреде вейпов — в подкасте Ксении Шойгу
У «Металлурга» начались проблемы
У «Металлурга» начались проблемы
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Сабах»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Сабах»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Брюгге»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Брюгге»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Интер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Интер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Лилль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Лилль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Слован»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Слован»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ветераны Epic Games создают новый игровой движок в противовес Unreal и Unity

Кощей с банкоматами и избушка с биометрией — вышли «Алёнкины истории»
Новости
RSS RSS
Все новости