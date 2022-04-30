Журова назвала перебором дисквалификацию Virtus.pro с турнира по Dota-2 из-за нарисованной буквы Z на мини-карте

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на решение компании Beyond the Summit (BTS), которая является организатором Dota Pro Circuit 2021/22 Season 2 для СНГ, отстранить команды Virtus.Pro от участия в турнире.

«Это могло быть сделано как осознано, так и случайно. В наше время мы очень часто встречаем букву Z в разных названиях компаний, даже в фамилиях. Думаю, что это был просто повод для того, чтобы их дисквалифицировать. На мой взгляд, это перебор. Ребята могут говорить все, что угодно. К сожалению, и в киберспорте все докатилось до того, что наши команды могут отстранять даже без буквы Z. Так или иначе, именно в коммерческих соревнованиях наши спортсмены еще оставались. Из любительских соревнований их давно исключили», — сказала Журова «СЭ».

Ранее стало известно, что Virtus.Pro отстранены от дальнейшего участия в турнире, а результат матча команды с Mind Games будет изменен. VP получили техническое поражение, также команде присуждены технические поражения в последующих потенциальных матчах.

Игрок VP Иван Pure Москаленко нарисовал на карте знак, похожий на букву Z. После этого сам Pure и другие игроки его команды закрасили символ. Позже киберспортсмен принес извинения за свой рисунок.