Virtus.Pro дисквалифицировали из DPC S2 для СНГ

Компания Beyond the Summit (BTS), которая является организатором Dota Pro Circuit 2021/22 Season 2 для СНГ, объявила об отстранении команды Virtus.Pro от участия в турнире.

BTS провела расследование в связи с инцидентом, который произошел на первой карте матча Virtus.Pro против Mind Games в рамках плей-офф. Игрок VP Иван Pure Москаленко нарисовал на карте знак, похожий на букву Z. После этого сам Pure и другие игроки его команды закрасили символ. Позже киберспортсмен принес извинения за свой рисунок.

Virtus.Pro отстранены от дальнейшего участия в турнире, а результат матча команды с Mind Games будет изменен. VP получили техническое поражение, также команде присуждены технические поражения в последующих потенциальных матчах.

Плей-офф первого дивизиона DPC-2021/22 S2 для СНГ проходит с 27 апреля по 2 мая, призовой фонд составляет 102,5 тысячи долларов. Также команды разыгрывают 920 очков Dota Pro Circuit и сражаются за 3 места на турнире ESL Stockholm Major.