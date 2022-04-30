В Госдуме призвали оспорить отстранение российский киберспортсменов от турнира по Dota 2

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отстранение российской киберспортивной команды Virtus.Pro с турнира по Dota 2.

«Если организаторы турнира запретили бы писать любую букву, будь то Z, или И, или А, то это одна ситуация. Если это не прописано, то это отстранение совершенно незаконное. Можно и нужно его оспаривать. Я обращаюсь ко многим нашим спортсменам, что наша задача максимально сохранить свое участие, избегать провокаций. Самим порой не показывать жесты. Вопрос не в том, что киберспортсмен нарисовал букву. Наверняка искали причины для отстранения. К сожалению, русофобские настроения преобладают сейчас в европейском обществе», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее Иван Москаленко, также известный как Pure, нарисовал букву Z на мини-карте во время паузы в начале первой игры с Mind Games. После окончания встречи киберспортсмен записал видеообращение, в котором заявил, что случайно нарисовал этот символ и не хотел никого оскорбить.

На этом турнире российская команда выступала под названием Outsiders.

Организаторы Dota Pro Circuit 2021/2022: Season 2 по Восточной Европе аннулировали все будущие матчи Virtus.pro, а их место в финале верхней сетки теперь займут Mind Games.