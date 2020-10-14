В CS:GO улучшили скорость перемотки демо

В CS:GO увеличили производительность игры во время просмотра демозаписей. С помощью новой настройки перемотка повторов будет занимать значительно меньше времени. Патч пока доступен только в бета-версии клиента игры.

Описание патча: «Добавлена новая настройка demo_index, при использовании которой во время просмотра демофайлов будут создаваться полнокадровые бейзлайны. Это позволит повысить производительность при перемотке раундов».