В CS:GO улучшили скорость перемотки демо
16:13
В CS:GO увеличили производительность игры во время просмотра демозаписей. С помощью новой настройки перемотка повторов будет занимать значительно меньше времени. Патч пока доступен только в бета-версии клиента игры.
Описание патча: «Добавлена новая настройка demo_index, при использовании которой во время просмотра демофайлов будут создаваться полнокадровые бейзлайны. Это позволит повысить производительность при перемотке раундов».
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/v-cs-go-uluchshili-skorost-peremotki-demo
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