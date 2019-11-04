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Определились все участники LAN-финала WePlay! Forge of Masters Season 2

08:40

Team Heretics победила Phoenix в заключительном матче третьего этапа WePlay! Forge of Masters Season 2 по CS:GO и прошла на LAN-финал турнира. Противостояние завершилось со счетом 2:0 — 16:6 на inferno и 16:7 на Mirage.

Онлайн-стадия WePlay! Forge of Masters Season 2 прошла с 1 октября по 3 ноября. 24 команды из СНГ и Европы разыграли восемь слотов на LAN-финале чемпионата.

Заключительный этап WePlay! Forge of Masters Season 2 пройдет с 15 по 17 ноября в Киеве (Украина). Восемь коллективов разыграют 100 тысяч долларов.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/opredelilis-vse-uchastniki-lan-finala-weplay-forge-of-masters-season-2

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