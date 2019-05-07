MIBR получила инвайт на BLAST Pro Series Los Angeles 2019 по CS:GO. Ранее участие в чемпионате подтвердили FaZe Clan и Team Liquid.

MIBR получила инвайт на BLAST Pro Series Los Angeles 2019 по CS:GO. Об этом организаторы объявили в Твиттере. Ранее участие в чемпионате подтвердили FaZe Clan и Team Liquid.

Турнир посетят еще три команды, которые организаторы назовут позднее. Соревнование пройдет 12-13 июля на площадке Galen Center. Участники разыграют 250 тысяч долларов. и 30 очков BPS, необходимые для попадания на финальный ивент серии.