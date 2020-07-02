Evil Geniuses вышли в финал верхней сетки cs_summit 6
2 июля 2020, 16:40
Evil Geniuses сыграют в финале виннеров на cs_summit 6 по CS:GO для Америки. В полуфинале турнира коллектив Питера «stanislaw» Яргуза одолел Gen.G со счетом 2:0 — 16:14 на Train и 16:10 на Inferno.
В финале виннеров Evil Geniuses встретятся с Team Liquid. В первом раунде нижней сетки турнира сыграют 100 Thieves и Gen.G.
Cs_summit 6 для Северной Америки проходит с 22 июня по 5 июля в онлайне. 13 команд разыгрывают 75 тысяч долларов и очки RMR, которые нужны для получения инвайта на осенний мейджор ESL One Rio 2020.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/evil-geniuses-vyshli-v-final-vinnerov-cs_summit-6
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