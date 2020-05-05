Российская керлингистка рассказала, почему уехала в Италию во время вспышки коронавируса

Двукратная чемпионка Европы Екатерина Галкина рассказала о жизни в Италии в период пандемии коронавируса.

— В Италии я нахожусь уже примерно полтора месяца, — приводит слова Галкиной Team Russia. — Офис Федерации керлинга России, в которой я работаю, находится в здании ОКР на Лужнецкой набережной, и примерно 16-17 марта стало понятно, что в ближайшее время туда мы не попадем. Нас перевели на удаленный режим, и я решила — наверное, это затянется на определенное время, а работать из дома в Москве или в Риме особой разницы нет. Поэтому я взяла ноутбук, все необходимое, и улетела к супругу.

— В те дни ситуация в Италии уже была серьезной. Не боязно было отправляться туда из пока еще благополучной Москвы?

— Сама я не боялась, но за меня очень переживали родители. А на работе вообще в шутку окрестили «женой декабриста». Но, думаю, многие на моем месте поступили бы так же. Италия действительно одной из первых в Европе столкнулась с ростом числа заболевших и распространением вируса. Да еще и был негативный новостной фон. Но когда близкие тебе люди оказались на передовой, опасность — последнее, о чем думаешь. К тому же мой муж почти с начала марта находился дома на самоизоляции, потому что он работает в ресторанном бизнесе. А эта сфера сильно зависит от туристов и пострадала одной из первых. И мне очень хотелось поддержать супруга, который находился дома в одиночестве. Да, возможно, первую неделю это даже в плюс — никто не беспокоит, можно заниматься чем хочешь. Но в какой-то момент появляется желание оказаться с кем-то рядом, пообщаться. Человек же существо социальное.