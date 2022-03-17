Карякин может стать вторым шахматистом в истории, пострадавшим из-за политики. Первым был Алехин

Четвертого чемпиона мира не допускали на турниры ФИДЕ из-за коллаборационизма, хотя его биографы опровергают этот факт.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин низко оценивает свои шансы сыграть на турнире претендентов-2022, который состоится в Мадриде с 16 июня по 7 июля. Чемпион мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016) получил путевку на главный турнир года, когда дошел до финала Кубка мира-2021 в Сочи (уступил там поляку Яну Кшиштофу-Дуде).

Однако в конце февраля представители Международной шахматной федерации (ФИДЕ) осудили политические высказывания Карякина. Дело Сергея рассмотрит комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ.

«У меня нет никаких иллюзий насчет решения комиссии по этике»

«Я очень уважаю Аркадия Владимировича Дворковича. Мы с ним знакомы много лет, и в свое время он, возглавляя Федерацию шахмат России, сделал очень много для моего переезда в Москву, — написал гроссмейстер в своем Telegram-канале. — Не буду лукавить, что был согласен со всеми его решениями, но могу твердо заявить, что шахматы он любит и, когда у него есть такая возможность, он всегда помогает. Однако, возглавив ФИДЕ, Аркадий Владимирович, на мой взгляд, совершил большую ошибку. Крайне неудачно были выбраны кадры, за время «эффективного менеджмента» которых была допущена масса грубых ошибок. Трудно вспомнить хоть один турнир ФИДЕ, который бы прошел гладко.

Но главное то, что самые активные люди из его команды, в первую очередь Сутовский, Шорт и некоторые другие (не все), только и ждут возможность перехватить власть в свои руки и скинуть шефа. Если Аркадий Владимирович сумеет в этой русофобской обстановке остаться в должности президента ФИДЕ, это будет настоящее чудо! Хотя, конечно, в интересах шахмат смениться должен не он, а его окружение... Поэтому у меня нет никаких иллюзий насчет решения так называемой комиссии по этике ФИДЕ, которая состоит из людей бесконечно далеких от мира шахмат. Скорее всего, меня отстранят от единственной возможности выйти на матч на первенство мира и не дадут возможности сыграть в турнире претендентов. Только потому, что я из России и поддерживаю своего президента и свою страну».

Если Карякина действительно отстранят, это будет «позорнейшей страницей в истории шахмат», считает гроссмейстер и известный шахматный комментатор Сергей Шипов. Мы решили обратиться к историку шахмат, гроссмейстеру Дмитрию Кряквину, который вспомнил эпизод, когда шахматиста уже отстраняли от турниров за политические высказывания.

Статьи Алехина

— После окончания Второй мировой войны к турнирам под эгидой ФИДЕ не допускали четвертого чемпиона мира (на тот момент действующего) Александра Алехина, — отметил «СЭ» Дмитрий Кряквин. — Ему был объявлен полный бойкот. Только Михаил Ботвинник был готов сыграть с ним матч на первенство мира, этого не произошло из-за загадочной смерти Алехина в Эшториле. Причина — обвинение гроссмейстера в коллаборационизме, сотрудничестве с немцами в оккупированной Франции и за цикл статей в Pariser Zeitung под общим названием «Еврейские и арийские шахматы». Как утверждали биографы Алехина, исходники текстов переписал, значительно исказив их смысл, редактор издания австрийский шахматист Теодор Гербец. Это единственный случай, когда из-за политики шахматиста отстранили от соревнований. На турнирах претендентов, естественно, ничего подобного не было. Если Сергея отстранят, то это будет впервые за всю историю вида спорта.

Шахматистов из стран, которые находились под санкциями, ФИДЕ также никогда не ограничивала в правах. Правда, сами израильтяне отказывались от нескольких турниров.

— Северокорейских гроссмейстеров просто никогда не было, — продолжил Дмитрий Кряквин. — Иранские шахматисты всегда выступали под эгидой ФИДЕ, но у них есть своя особенность. Они отказываются от партий с израильтянами. На этой почве было несколько резонансных случаев. Например, из-за этого Алирез Фируджа сменил федерацию. На представительном турнире в Германии Фируджа был вынужден отказаться от партии с израильским шахматистом, и это «поражение» стоило ему места на подиуме. Еще один резонансный случай, связанный с Израилем, случился на чемпионате мира ФИДЕ 2004 года в Триполи (Ливия). Израильские гроссмейстеры и некоторые россияне тогда отказались в нем играть из-за политики Муаммара Каддафи. Или был случай на шахматной олимпиаде-1986 в Дубае. Президентом ФИДЕ тогда был Флоренсио Кампоманес, который опирался на поддержку шейхов. И сборная Израиля тогда также отказалась от участия.