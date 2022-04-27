«Овчарка нанесла ей травмы, несовместимые с жизнью». Первенство России прервали из-за страшной смерти 12-летней шахматистки

Юная спортсменка из Саратова погибла от зубов собаки время прогулки в окрестностях Сочи.

Шахматный мир потрясен трагической гибелью 12-летней участницы первенства страны Полины Куниковой во время соревнований в окрестностях Сочи. Детские первенства России в одном из санаториев поселка Лоо были досрочно прерваны после новостей о том, что юная спортсменка из Саратова погибла в результате нападения овчарки, которая нанесла ребенку травмы, несовместимые с жизнью. Инцидент произошел, когда девочка совершала прогулку по поселку и захотела покормить щенков. Прокуратура Краснодарского края проводит проверку, по результатам которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

Через забор увидела щенят и перелезла их покормить

— В связи с трагической гибелью участницы первенства России по шахматам Куниковой Полины Сергеевны (2009 года рождения) Федерация шахмат России объявляет о досрочном прекращении детских первенств России по шахматам в Лоо, — говорится в официальном сообщении на сайте ФШР. — Соревнование не может быть возобновлено до окончания следствия и выяснения причин случившегося. Федерация шахмат России выражает глубокие соболезнования семье Полины и всем участникам соревнований. ФШР сотрудничает с правоохранительными органами и рассчитывает на тщательное и объективное расследование трагедии.

— 12-летняя девочка приехала с мамой на турнир по шахматам в Сочи из Саратова, — информирует Telegram-канал прокуратуры Краснодарского края. — В свободное время девочка вышла погулять и где-то через забор увидела щенят, перелезла покормить, после чего на нее набросилась овчарка, нанесла травмы, несовместимые с жизнью. Прокуратура Лазаревского района города Сочи организовала проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

По данным РЕН ТВ, тело юной спортсменки нашли вечером 26 апреля на территории недостроенного дома. Это сделал мужчина, который пришел покормить животных. Собака, напавшая на девочку, формально была бездомной, а это значит, что к ответственности за случившееся могут быть привлечены не только хозяева заброшенного объекта, но и местные власти. Поиски виновных в трагедии сейчас станут главными последствиями трагедии в Лоо. Поскольку девочка прибыла на соревнования с матерью, ответственность за безопасность ребенка вне места поведения турнира может лежать и на ней.

Она думала, что уже подружилась с собаками

— Трагедия произошла не на территории санатория, — приводит «Комсомольская правда» слова уполномоченной по правам ребенка в Саратовской области Татьяны Загородной. — До места, где случилось нападение, нужно идти довольно долго: это частная строительная площадка, огороженная забором. Там проживали несколько собак, охраняющих территорию, в том числе и овчарка с щенками. В тот роковой день девочка не в первый раз пошла к собакам. Она думала, что уже подружилась с ними и может без опаски покормить щенков. Но на этот раз там оказалась сука с щенками, и собаки напали на ребенка.

Полина Куникова — вице-чемпионка Саратовской области в своем возрасте. В 2020 году она стала двукратным победителем онлайн-турниров по шахматам среди юношей, прошедших в интернете, а в феврале ее признали одной из сильнейших шахматисток области в возрасте до 15 лет.

В январе этого года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели семилетней девочки после нападения стаи бездомных собак в поселке Домна Читинского района. Тело ребенка нашли на пустыре со следами укусов. Ранее жители этого населенного пункта неоднократно обращались с жалобами на агрессивных уличных псов, однако их отлов так и не был организован должным образом. Инцидент в Домне получил большой общественный резонанс — звучали предложения ужесточить ответственность местных чиновников и владельцев частных территорий, где обитают агрессивные бездомные животные. В прошлом году бывший председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации Игорь Гинькин был приговорен к трем годам лишения свободы условно из-за бездействия в вопросе отлова бродячих собак, в результате чего от нападения животных погибли три женщины. Сам осужденный свою вину не признал.