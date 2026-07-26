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26 июля, 22:28

Впервые за 31 год ФИДЕ будет возглавлять не российский функционер

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) опубликовала список кандидатов на предстоящие выборы главы организации, которые состоятся 26 сентября в Самарканде. В него вошли два представителя Германии — Ян-Хенрик Бюттнер и Вадим Розенштейн, а также глава Федерации шахмат Казахстана Тимур Турлов.

Ранее действующий президент ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру из-за попадания в санкционный список Евросоюза. О желании баллотироваться «СЭ» заявлял Кирсан Илюмжинов, однако опытный функционер не попал в финальный список. Причины пока неизвестны.

Напомним, что Илюмжинов возглавлял ФИДЕ с 1995 по 2018 годы. Дворкович — с 2018 по 2026 гг. Таким образом, впервые за 31 год у организации будет президент, который не представляет нашу страну.

Кирсан Илюмжинов.«Настало время вновь объединить шахматный мир». Программная колонка Кирсана Илюмжинова

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Аркадий Дворкович
Кирсан Илюмжинов
ФИДЕ
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