Впервые за 31 год ФИДЕ будет возглавлять не российский функционер

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) опубликовала список кандидатов на предстоящие выборы главы организации, которые состоятся 26 сентября в Самарканде. В него вошли два представителя Германии — Ян-Хенрик Бюттнер и Вадим Розенштейн, а также глава Федерации шахмат Казахстана Тимур Турлов.

Ранее действующий президент ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру из-за попадания в санкционный список Евросоюза. О желании баллотироваться «СЭ» заявлял Кирсан Илюмжинов, однако опытный функционер не попал в финальный список. Причины пока неизвестны.

Напомним, что Илюмжинов возглавлял ФИДЕ с 1995 по 2018 годы. Дворкович — с 2018 по 2026 гг. Таким образом, впервые за 31 год у организации будет президент, который не представляет нашу страну.