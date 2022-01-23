Врач олимпийской сборной России: «Шахматист Дубов должен был играть в маске»

Врач олимпийской сборной России заявил, что шахматист Дубов должен был играть в маске с Гири

Директор центра спортивной медицины ФМБА, главный врач олимпийской сборной России Андрей Жолинский высказался об инциденте с российским шахматистом Даниилом Дубовым, который не явился на матч седьмого тура супертурнира с нидерландцем Анишем Гири.

«Сейчас у организаторов любого турнира, будь то шахматный или футбольный, четко определен круг лиц, которые должны носить средства индивидуальной защиты, — приводит слова Жолинского «Газета.Ru». — Соответственно, шахматист Дубов должен был играть в маске».

По словам врача, долговременное пребывание в маске не препятствует поступлению кислорода в организм.

«Маска точно не снижает уровень насыщения крови кислородом. И на игровых способностях Дубова это не могло сказаться. Тем более, они с Гири все равно были бы в равных условиях», — сказал он.

Российского шахматиста попросили надеть маску из-за того, что человек из его ближайшего окружения заразился коронавирусом. Дубов отказался и пропустил матч. В результате ему было засчитано техническое поражение.