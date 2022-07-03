В Госдуме призвали к беспристрастной при организации матча Карлсен — Непомнящий

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал победу российского гроссмейстера Яна Непомнящего в турнире претендентов.

«Мы поздравляем Яна Непомнящего, который в очередной раз подтвердил высокий уровень российских шахматистов, — сказал Свищев. — Что касается Карлсена, то ему нужно подтверждать свой статус и играть против претендента, не важно, из какой он страны. В ином случае он просто лишится шахматной короны. Считаю, что и FIDE надо быть беспристрастными и жесткими в этом плане».

Ранее Непомнящий стал победителем турнира претендентов. Он должен провести матч за мировую шахматную корону против Карлсена.

В 2021 году Непомнящий также выиграл турнир претендентов, но в декабре в матче за мировую шахматную корону уступил все тому же Карлсену.