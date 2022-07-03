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Сегодня, 20:01

В Госдуме призвали к беспристрастной при организации матча Карлсен — Непомнящий

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал победу российского гроссмейстера Яна Непомнящего в турнире претендентов.

«Мы поздравляем Яна Непомнящего, который в очередной раз подтвердил высокий уровень российских шахматистов, — сказал Свищев. — Что касается Карлсена, то ему нужно подтверждать свой статус и играть против претендента, не важно, из какой он страны. В ином случае он просто лишится шахматной короны. Считаю, что и FIDE надо быть беспристрастными и жесткими в этом плане».

Ранее Непомнящий стал победителем турнира претендентов. Он должен провести матч за мировую шахматную корону против Карлсена.

В 2021 году Непомнящий также выиграл турнир претендентов, но в декабре в матче за мировую шахматную корону уступил все тому же Карлсену.

Дмитрий Свищев
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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