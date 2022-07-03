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Ян Непомнящий поделился эмоциями после досрочной победы на шахматном турнире претендентов

Иван Шитик
Корреспондент
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Россиянин Ян Непомнящий поделился эмоциями после досрочной победы на шахматном турнире претендентов.

«Я просто невероятно счастлив. Благодарен всем, кто помогал и поддерживал меня.

Также я сильно устал. Это очень изнурительный турнир, и он еще и не окончен — завтра последняя игра.

Ощущая определенное облегчение, главная задача выполнена. Но не хочу начинать праздновать раньше времени», — цитирует Непомнящего Международная шахматная федерация в Twitter.

Россиянин стал первым шахматистом в истории, которому удалось выиграть турнир претендентов два раза подряд.

В матче за мировую шахматную корону, который запланирован на 2023 год, россиянин сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Ян Непомнящий
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