Ян Непомнящий поделился эмоциями после досрочной победы на шахматном турнире претендентов
Россиянин Ян Непомнящий поделился эмоциями после досрочной победы на шахматном турнире претендентов.
«Я просто невероятно счастлив. Благодарен всем, кто помогал и поддерживал меня.
Также я сильно устал. Это очень изнурительный турнир, и он еще и не окончен — завтра последняя игра.
Ощущая определенное облегчение, главная задача выполнена. Но не хочу начинать праздновать раньше времени», — цитирует Непомнящего Международная шахматная федерация в Twitter.
Россиянин стал первым шахматистом в истории, которому удалось выиграть турнир претендентов два раза подряд.
В матче за мировую шахматную корону, который запланирован на 2023 год, россиянин сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном.
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