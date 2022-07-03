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Сегодня, 19:40

Губерниев предложил лишить Карлсена мировой шахматной короны

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил россиянина Яна Непомнящего с победой на шахматном турнире претендентов.

«Непомнящий впервые в истории дважды подряд берет турнир претендентов! Надо побеждать Магнуса! А если норвежец откажется играть, то он должен лишиться шахматной короны. Как Бобби Фишер в свое время», — написал Губерниев в Telegram-канале.

В воскресенье Непомнящий досрочно стал победителем турнира претендентов в Мадриде и второй раз подряд поборется за мировую шахматную корону с действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном.

В 2021 году Непомнящий выиграл турнир претендентов, но в декабре в матче за мировую шахматную корону уступил Карлсену.

Дмитрий Губерниев
Магнус Карлсен
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