Губерниев предложил лишить Карлсена мировой шахматной короны

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил россиянина Яна Непомнящего с победой на шахматном турнире претендентов.

«Непомнящий впервые в истории дважды подряд берет турнир претендентов! Надо побеждать Магнуса! А если норвежец откажется играть, то он должен лишиться шахматной короны. Как Бобби Фишер в свое время», — написал Губерниев в Telegram-канале.

В воскресенье Непомнящий досрочно стал победителем турнира претендентов в Мадриде и второй раз подряд поборется за мировую шахматную корону с действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном.

В 2021 году Непомнящий выиграл турнир претендентов, но в декабре в матче за мировую шахматную корону уступил Карлсену.