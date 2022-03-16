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Совет FIDE отстранил сборные России и Белоруссии от участия в турнирах

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Совет Международной шахматной федерации (FIDE) отстранил сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

«С учетом текущих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) совет FIDE отстраняет сборные России и Белоруссии от участия в официальных турнирах под своей эгидой до дальнейшего распоряжения. В индивидуальных турнирах цикла чемпионата мира FIDE игроки из этих стран смогут участвовать под флагом FIDE», — говорится в заявлении.

Ранее в FIDE приняли решение о переносе всемирной шахматной олимпиады из Москвы в индийский Ченнай.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220316/shakhmaty-1778435542.html
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