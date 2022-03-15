Всемирная шахматная олимпиада перенесена из Москвы в Ченнай
Всемирная шахматная олимпиада 2022 года перенесена из Москвы в индийский Ченнай, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации шахмат (FIDE).
Точные даты проведения пока не сообщаются. Предполагается, что турнир пройдет в конце июля — начале августа.
Изначально соревнования должны были пройти в Москве с 26 июля по 8 августа.
Всемирная шахматная олимпиада — командный турнир для сборных, которые являются членами FIDE. Впервые турнир был проведен в 1927 году в Лондоне. С 1950 года соревнования проводятся в формате двухлетнего цикла. В предыдущий раз турнир прошел в 2018 году в Грузии.
Всемирная шахматная олимпиада 2024 года должна пройти в Будапеште.
Источник: https://tass.ru/sport/14082101
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