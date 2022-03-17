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Сегодня, 14:15

Карякин: «ФИДЕ решением отстранить сборные России избавилась от сильнейших конкурентов»

Карякин заявил, что с российскими шахматистами разделались неспортивным методом
Роман Шишов
Корреспондент
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Участник матча за мировую шахматную корону 2016 года Сергей Карякин заявил, что Международная федерация шахмат (ФИДЕ) решением временно отстранить женскую и мужскую сборные России избавилась от сильных конкурентов на своих соревнованиях.

«Что касается турнира претендентов — ждем [информации]. В любом случае то, что случилось с российскими и белорусскими сборными, — это не входит ни в какие рамки. Просто избавились от сильнейших конкурентов», — цитирует ТАСС Карякина. — Женская сборная России выиграла почти все олимпиады, мужская всегда была одним из фаворитов и почти всегда была в тройке. С нами просто разделались неспортивным методом. Я могу сказать, что не буду признавать итоги этих олимпиад, потому что наши сильнейшие сборные там не участвуют".

ФИДЕ в среду объявила о временном отстранении российских и белорусских команд от соревнований под своей эгидой. Шахматисты этих стран могут выступать только в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе — без национальной символики.

Источник: https://tass.ru/sport/14102209
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