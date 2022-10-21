Смагин: «Ниманн поступил абсолютно логично, подав иск против Карлсена»

Вице-президент Федерации шахмат Москвы, гроссмейстер Сергей Смагин одобрил инициативу американского шахматиста Ханса Ниманна подать иск на 100 миллионов долларов против действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена после обвинений со стороны норвежца в мошенничестве.

«Надо было и Chess.com, и Магнусу все хладнокровно проанализировать, — приводит «Газета.Ru» слова Смагина. — Есть пословица: отец сына порол не за то, что играл, а за то, что отыгрывался. Надо было разобраться в этой ситуации здраво. Предположения, намеки — принцип «Цезарь вне подозрений, жена Цезаря вне подозрений», который Магнус пытается внедрить, большинством отвергается. И все элитарность, которая якобы существует, явно поблекла после этой истории».

В качестве ответчика в иске указан не только Карлсен, но также веб-сайт Chess.com, американский шахматист Хикару Накамура, компания Карлсена Play Magnus Group и шахматист Дэнни Ренш. Ниманн намерен получить от них многомиллионную компенсацию за причинение «разрушительного ущерба репутации, карьере и жизни».

«С моей точки зрения, Ниманн поступает абсолютно логично. Я почти уверен, что он не рассчитывает на какую-то материальную компенсацию, хотя, может, американские адвокаты вцепятся в дело и выиграют его. Но он просто показывает, что разбрасываться обвинениями — не шутки. Он защищается так, как может, и очень здорово, надо признать, что юридическая система Америки дает такую возможность», — добавил Смагин.

Портал Chess.com провел расследование, согласно результатом которого Ниманн уличен в жульничестве в более чем 100 партиях. Американец и сам признавался, что действовал нечестным образом в онлайн-турнирах. Однако подтверждения мошенничества с его стороны в очных противостояниях с Карлсеном не было.