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Сегодня, 15:55

Адвокат Карлсена заявил, что обвинения Ниманна беспочвенны

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Крейг Райзер, адвокат чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, прокомментировал решение американца Ханса Ниманна подать в суд на норвежца.

«Ниманн признавался, что жульничал в прошлом. Этот судебный процесс является не чем иным, как попыткой переложить вину на других. Его обвинения беспочвенны», — приводит слова Райзера NRK.

Американский гроссмейстер подал иск на 100 миллионов долларов на действующего чемпиона мира после обвинений с его стороны в мошенничестве.

Портал Chess.com провел расследование, согласно результатом которого Ниманн уличен в жульничестве в более чем 100 партиях. Американец и сам признавался, что действовал нечестным образом в онлайн-турнирах. Однако подтверждения мошенничества с его стороны в очных противостояниях с Карлсеном не было.

Источник: https://www.nrk.no/sport/magnus-carlsens-advokat-om-soksmalet-fra-hans-niemann_-_-anklagene-er-grunnlose-1.16148963
Магнус Карлсен
Ханс Ниманн
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