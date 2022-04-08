Российский гроссмейстер Сергей Шипов в разговоре с «СЭ» отреагировал на исключение Анны и Марии Музычук из Львовской областной федерации шахмат за отказ подписать коллективное письмо с призывом отстранить россиян и белорусов от турниров под эгидой Всемирной шахматной федерации (FIDE).

«Сестры Музычук — гордость не только львовских, но и украинских шахмат. Не думаю, что это будет иметь какие-то серьезные последствия. Понятно, что на них косо посмотрят, там псевдопатриотический раж. Если ты не русофоб, то ты враг. Но думаю, их точно не тронут, они опора нынешней сборной Украины. Очень сильные шахматистки, хорошие девчонки. Мы как-то пересекались на турнирах, в общении очень приятные. Я вместе с ними сидел и анализировал партии. Они прекрасно владеют не только украинским, но и русским языком. Мне кажется, они не имеют никакого отношения к политике. Они живут во Львове, украинские патриотки, все разумно. Приятно видеть, что они занимают более взвешенную позицию, чем некоторые экстремалы, в том числе и в мире спорта. Но нам нужно поддерживать их аккуратно, потому что поддержка из России может просто ухудшить их жизнь. Переживаю за них, как за выдающихся шахматисток. Надеюсь, они примут участие в долгожданном турнире претенденток, который откладывается уже бог знает сколько. Он должен был пройти еще в январе. Нынешняя FIDE вместо организации турниров сейчас занимается практически только политикой. В результате женщины у нас подвисли в безвоздушном пространстве. Говорят, что ожидается где-то уже осенью-зимой. Что сейчас делать сестрам Музычук — непонятно, играть негде, поэтому у них трудности», — сказал Шипов «СЭ».

Мария Музычук является 15-ой чемпионкой мира по классическим шахматам. Анна Музычук — двукратная чемпионка мира по блицу, победительница первенства мира по быстрым шахматам и трехкратная чемпионка Европы.