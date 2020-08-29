Россия в полуфинале онлайн-олимпиады ФИДЕ сыграет с США

В пятницу 28 августа на сайте Chess.com были сыграны четвертьфинальные матчи онлайн-олимпиады ФИДЕ. Соперником сборной России была команда Венгрии.

В первом мини-матче россияне победили со счетом 5:1. Выиграли Ян Непомнящий, Александра Горячкина, Александра Костенюк и Полина Шувалова, вничью сыграли Даниил Дубов и Андрей Есипенко. Ответная встреча закончилась вничью со счетом 3:3. Победы одержали Ян Непомнящий и Полина Шувалова, вничью сыграли Владислав Артемьев и Алексей Сарана, проиграли Екатерина Лагно и Валентина Гунина.

Победив венгров с общим счетом 1,5:0,5, команда России вышла в полуфинал онлайн-олимпиада ФИДЕ.Соперником россиян станет сборная США, которая победила украинцев со счетом 2:0 (4,5:1,5 и 4:2).

Драматично сложился поединок Индия — Армения. Первый мини-матч со счетом 3,5:2,5 выиграли индийские шахматисты. Капитан сборной Армении подал апелляцию против поражения по времени Айка Мартиросяна, произошедшего из-за разрыва связи. Апелляция была отклонена, после чего сборная Армения приняла решение сняться с турнира.

Команды Польши и Азербайджан обменялись ударами в основное время. В «Армагеддоне» Моника Сочко выиграла у Гюнай Мамедзаде, и сборная Польши стала четвертым полуфиналистом.

Пары полуфиналов:

Россия — США (начало — в 19:00 мск)

Индия — Польша (начало — в 12:00 мск)