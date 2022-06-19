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Смагин считает, что у Непомнящего не было оснований рисковать в матче с Раджабовым

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Сергей Смагин прокомментировал ничью Яна Непомнящего в матче с азербайджанцем Теймуром Раджабовым (0,5:0,5) в третьем туре турнира претендентов.

«По дебюту Раджабов решил ничего активного не предпринимать. Это очень известная позиция, которую играли много-много раз. Партия сразу после дебюта перешла в эндшпиль. После вчерашнего поражения Раджабов решил сделать ничью и оставить позади неудачный отрезок. Что касается Яна, то вчера он испытал несколько неприятных моментов, но Каруана его простил. Поэтому он тоже не был настроен агрессивно. С точки зрения турнирной ситуации для Яна все складывается нормально. У него не было никаких оснований рисковать», — приводит слова Смагина «Газета.ru».

Непомнящий набрал два очка в трех турах и занимает первое место. В следующем туре 31-летний россиянин сыграет с французом Алиреза Фируджей.

Победитель турнира претендентов сыграет с Магнусом Карлсеном за титул чемпиона мира.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/06/19/17963102.shtml
Ян Непомнящий
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