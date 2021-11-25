Известный популяризатор шахмат, гроссмейстер и тренер Сергей Шипов в интервью «СЭ» предположил, что изменение регламента чемпионского матча между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим (максимум 14 партий вместо 12) не повлияет на ход поединка.

—Уверен, оба шахматиста будут действовать осторожно, — отметил Шипов в разговоре с «СЭ». — Если в первой-второй партии не прольется кровь, это может вылиться в затяжную серию ничьих. Как было в матче с Карякиным в 2016-м, как с Каруаной три года назад, когда они 12 ничьих успешно исполнили. 12 или 14 ничьих сделать — не вижу большой разницы. Ну хорошо, немного повышается вероятность, что до тай-брейка не дойдет, что все решат в основное время.

— А в шахматах не думают о реформе с целью убрать эту осторожность? В футболе в 1990-х ввели три очка за победу, увидев падение результативности.

— Много турниров в шахматах проходило по футбольной формуле, но от этой идеи отказались, потому что здесь ничейные тенденции гораздо выше, чем в футболе и многих других играх. Часто ничья получается в результате гениальной игры с обеих сторон. Ломать через колено вполне естественное желание шахматистов сыграть хорошо и не проиграть, не стали. Для матча за корону это не играет никакой роли — все равно, если выиграл партию, расстояние между вами исчисляется одной победой. Да, сам матч может быть немного скучноват, с этим невозможно спорить. Но когда соперников двое, играют они по партии в день, и когда она сверхдлинная, неизвестно, как все будет протекать. Может, завершится за час повторением ходов, и все зрители разойдутся в разочаровании, а может, будет восемь часов упоительной борьбы, такой, что все запищат от восторга. Чемпионский матч — это наш крест, мы его тащим уже много веков, и думаю, такой формат останется и никуда не денется и дальше. (Дмитрий Кузнецов)

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