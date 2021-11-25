Шахматный эксперт: «Везение Карлсена когда-нибудь должно закончиться»

Известный популяризатор шахмат, гроссмейстер и тренер Сергей Шипов в интервью «СЭ» заявил, что в чемпионском матче Карлсен — Непомнящий мотивация выше у российского шахматиста.

— Первый чемпионский матч, его обостренные чувства намного сильнее, чем у Магнуса. Для которого это обычный, пятый чемпионский матч. Некая рутина, надеюсь, его захлестнет, ощущения притупятся и не позволят ему сыграть в полную силу, — отметил Шипов.

— Помимо мотивации, в чем еще шанс Непомнящего?

— Как понимаю, Ян провел колоссальную работу, начиная от дебютной теории. Уверен, привнесено очень много интересных и важных идей, которые могут оказаться сюрпризом для Карлсена. Он провел работу над собой в физическом плане, все-таки, что греха таить, у Яна был лишний вес, который и у шахматистов имеет значение. Большие, широкие, весомые шахматисты редко добиваются успеха. Нужно быть стойким, выносливым и уметь долго держать напряжение. Поэтому лишний вес мешает. Уж не знаю, сколько килограммов он сбросил, но надеюсь, его хватит на всю дистанцию.

Ян перестал играть в блиц. Блиц — такой способ для шахматистов и отдохнуть, и деньги заработать, сейчас очень много турниров с призовым фондом. Блицовская трясина многих засасывает, отнимает кучу энергии. Магнус до последнего ночами у нас блицевал. Еще несколько дней назад его видели в игровых зонах, он катал, что называется. Энергию тратил. А Ян режимит по полной программе уже несколько месяцев, его не видно в Интернете. Запас энергии он может накопить. Надеюсь, это тоже скажется. Может, даже с кармической точки зрения. Какой-то крючкотвор на небесах может подумать, что пора чемпиона мира наказать.

— Это не недооценка?

— Нет, просто уверенность в себе. Он рожден побеждать, всегда так жил. Но в какой-то момент все должно кончаться. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Сергея Шипова читайте на сайте «СЭ»