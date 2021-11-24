Карлсен назвал агрессивным стиль игры Непомнящего

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен заявил, что россиянин Ян Непомнящий играет в агрессивном стиле.

«Стиль Яна довольно агрессивный по сравнению с предыдущими моими соперниками в матче за титул. Мне кажется, этим он будет отличаться от предыдущих моих матчей за корону», — приводит ТАСС слова Карлсена.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам между Карлсеном и Непомнящим пройдет в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря. Для норвежца этот поединок станет четвертой защитой чемпионского титула, которым он обладает с 2013 года.