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Карлсен назвал агрессивным стиль игры Непомнящего

13:45
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Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен заявил, что россиянин Ян Непомнящий играет в агрессивном стиле.

«Стиль Яна довольно агрессивный по сравнению с предыдущими моими соперниками в матче за титул. Мне кажется, этим он будет отличаться от предыдущих моих матчей за корону», — приводит ТАСС слова Карлсена.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам между Карлсеном и Непомнящим пройдет в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря. Для норвежца этот поединок станет четвертой защитой чемпионского титула, которым он обладает с 2013 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13008447

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Иван Торопцев все материалы автора
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