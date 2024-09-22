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Филатов — о решении ФИДЕ сохранить ограничения для россиян: «На делегатов оказывалось давление»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов в комментарии для «СЭ» объяснил, почему на генеральной ассамблее ФИДЕ не были смягчены санкции по отношению к россиянам и белорусам.

«Беспрецедентное давление было оказано делегатов. Они оказались испуганы. Было заявление Госдепа США, представители Украины подходили к делегатам, оказывали воздействие на них, угрожали санкциями. Это повялило на итоги голосования. Плюс шли письма от послов, это производит невероятный эффект. Ключевым вопросом в голосовании было — открытый или закрытый режим. Итоги были предопределены. Если бы голосование было в закрытом режиме, мы бы увидели другой результат», — сказал Филатов «СЭ».

В ФИДЕ отклонили предложение о полноценном допуске шахматистов из России и Белоруссии до участия в турнирах организации. При этом в организации планируют провести консультации с МОК о частичном допуске спортсменов из этих стран до командных турниров. Решение принято по итогам голосования на генеральной ассамблее ФИДЕ, которая проходит в Будапеште.

Шахматы
Андрей Филатов
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