Филатов — о решении ФИДЕ: «Дворкович опасается персональных санкций, а Карлсен раскручивает свой бренд»

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение ФИДЕ провести консультации с МОК по поводу допуска россиян до командных турниров.

— Если взять историю вопроса по поводу снятия санкций с России, то это было еще на конгрессе в Индии озвучено многими делегатами. После президент ФИДЕ неоднократно заявлял, что, конечно, надо снять санкции как можно быстрее с паралимпийцев, ветеранов и детей до 12-и лет. Ничего этого сделано не было. На два года вопрос был затянут, для того чтобы объявить сейчас, что они снова не будут принимать решение, пока не проконсультируются с международным олимпийским комитетом.

Как вы знаете, МОК дал широкие полномочия международным федерациям. Например, допускать ли трансгендеров к соревнованиям? А по допуску наших детей, международная федерация решила неожиданно у них спросить. На мой взгляд, это очередная уловка Аркадия Дворковича для того, чтобы затянуть время и не решить этот вопрос в кратчайшие сроки.

— Он это делает, поскольку у него такая международная команда и его не поймут?

— Нет, думаю, он так же, как и все 60 делегатов, опасается персональных санкций со стороны Украины и государственного департамента США.

— Получается, ждать снятия санкций придется долго?

— Считаю, что это как раз показало невероятное и беспрецедентное вмешательство в демократический процесс голосования. Когда отдельные страны вмешиваются и оказывают силовое воздействие на делегатов, а затем что-то говорят про демократию, то это звучит удивительно.

— Еще было и выступление Магнуса Карлсена.

— Ну он занимается монетизацией собственного бренда. Его заявление не удивляет.

В ФИДЕ отклонили предложение о полноценном допуске шахматистов из России и Белоруссии до участия в международных турнирах. При этом в организации планируют провести консультации с МОК о частичном допуске спортсменов из этих стран до командных соревнований. Решение принято по итогам голосования на генеральной ассамблее ФИДЕ, которая проходит в Будапеште.